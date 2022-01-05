"Öldü" denilen bebeğe "Savaş" adını koyacaklar

Adana’da hamile kadının düşük yaptığı söylenerek defnedilmeye götürülen ancak yolda ağlayınca yaşadığı ortaya çıkan bebeği, yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı veriyor. Aile, bebeklerine yaşaması halinde ‘Savaş’ adını vereceklerini söyledi.

Adana’nın Yüreğir ilçesinde yaşayan 5 aylık hamile ev kadını Melek Sert, 27 Aralık’ta sancı ve kanama şikayetiyle Yüreğir Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Tedavi olan Sert, 30 Aralık’ta taburcu oldu. 31 Aralık’ta yeniden rahatsızlanan Melek Sert’in durumu, kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi’ne bağlı Marsa ek hizmet binasında ağırlaştı. Anne Sert düşük yaptığı söylenerek karnındaki 5 aylık erkek bebek alındı. Melek ve Hasan Sert çifti, bebeklerinin öldüğü haberiyle yıkılırken 5 aylık bebek, ölüm raporu düzenlenip kefenlendikten sonra aileye teslim edildi.

Baba Hasan Sert, bebeğinin cenazesini otomobiliyle Herekli Mahallesi Mezarlığı’na götürmek üzere yola çıktığında ağlama sesi duydu. Kefeni açtığında bebeğinin ağladığını gören Sert, ambulans çağırdı. Yaşadığı belirlenen bebek, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Sert ailesi, olayda ihmal varsa araştırılması için savcılığa giderek, ölüm raporu düzenleyen hastane hakkında şikayetçi oldu.

Henüz ismi bile konulmayan bebeğin yoğun bakım servisindeki kuvözde yaşam mücadelesi sürüyor. Bebeğinden gelecek iyi bir haber bekleyen Hasan Sert, sağlık durumunda da ilerleme veya gerileme olmadığını öğrendiğini söyledi.

Gazetecilere konuşan Hasan Sert, evladı için doğum belgesi düzenletemediğini belirterek, “5 aydan önce doğan bebekler için doğum belgesi düzenlenmiyormuş ancak bizim bebeğimiz ölü doğmadı. Doğum belgesinin olmasını istiyoruz. Şu an kimliksiz bir bebek yatıyor hastanede. Sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağım” dedi.

Anne Melek Sert ise evlatlarına yaşaması halinde ilk başta ‘İbrahim’ adını vermeyi düşündüklerini ancak şu anda ‘Savaş’ adını vermek istediklerini söyledi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayet üzerine olayda ihmali olanlar hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İl Sağlık Müdürlüğü de bebeğin doğumunda görevli sağlık personelinden ölüm raporu veren doktorlara kadar tüm ilgili görevliler hakkında idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.