Olaylı maçta ele geçirilen fişek ve maytaplar sergilendi

Olaylı Göztepe ve Altay maçında kullanılan işaret fişeği, maytap ve ses bombaları görüntülendi. Bir Göztepeli taraftarı yaralanmasına sebep olan işaret fişeğinin büyüklüğü ise dikkat çekti.

İzmir’de oynanan Göztepe Altay derbisinde çıkan olaylarda, işaret ve sis fişeklerini stattan içeri sokan, temin edip dağıtan ile bir kişinin yaralanmasına sebep olan işaret fişeğini attığı değerlendirilen şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürerken, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger tarafından yapılan açıklamada olayla ilgili gözaltına alınanların sayısının 24’e çıktığı bildirildi. Gözaltına alınanların emniyetteki sorgusu sürerken, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, olaylı maçta kullanılan sis bombası, havai fişek, maytap ve bir Göztepeli taraftarın yaralanmasına sebep olan işaret fişeğini basın mensuplarıyla paylaştı. Altay tribünlerinden atılarak Mehmet Çakır adlı Göztepe taraftarının yaralanmasına sebep olan işaret fişeğinin büyüklüğü ise dikkat çekti.

Sis bombası, havai fişek, maytap ve işaret fişeklerini, Altay taraftarı olduğu öğrenilen ambulans firması çalışanı 2 kişinin stada soktuğu anlar da güvenlik kamerası tarafından görüntülenmişti.