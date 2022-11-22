Olayda kullandıkları araçla yakalanan 5 şahıs tutuklandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu bir kişinin gasp ve darp edilmesinde kullanılan aracın Uzunköprü’de olduğu tespit edilerek kullandıkları araç ile yakalanan 5 şahıs tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Edirne’de V.D. isimli şahsın gasp ve darp edilmesi olayı ile ilgili suçta kullanılan aracın Uzunköprü ilçesinde bulunduğunu tespit eden ve harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, konuyla ilgili şüpheli 5 şahsı yakaladı.

Suçta kullandıkları araç ile birlikte yakalanan 5 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik faaliyetlere, halkın desteği ile daha güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edileceği belirtildi.