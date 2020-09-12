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Olay yerini izleyen sürücüler kaza yaptı
KAHRAMANMARAŞ’TA MEYDANA GELEN SİLAHLI SALDIRISI SONRASI YAŞANAN OLAYLARI İZLEMEK İSTEYEN BİR SÜRÜCÜ ARACIYLA ÖNÜNDEKİ ARACA ÇARPTI.
Asayiş 12.09.2020, 22:21
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Kahramanmaraş’ta meydana gelen silahlı saldırısı sonrası yaşanan olayları izlemek isteyen bir sürücü aracıyla önündeki araca çarptı.
Onikişubat ilçesi Vadi Mahallesi Adil Erdem Bayazıt Caddesi üzerinde meydana gelen ve 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırı sonrasında polis yoğun güvenlik önlemleri altında inceleme başlattı.
O sırada cadde üzerinde seyir halindeki meraklı sürücüler olay mahallini izlemek istedi. Sürücülerden ismi öğrenilemeyen 46 BC 661 plakalı minibüs sürücü olay yerini izlemek isterken önünde seyir sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 46 AAL 439 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.
Kaza sonra hafif ticari araçtaki yolcu konumdaki vatandaş hafif şekilde yaralandı.
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