Olay yerinde koşup cenazesine sarıldığı eşinin tabutunu morgdan gözyaşlarıyla aldı

Antalya’da geri manevra yapan aracın altında kalan kadının cenazesi eşi tarafından morgdan alındı. Olay yerinde eşinin cenazesine sarılıp ağlayan yaşlı adam, hayat arkadaşına son görevini yaparken de gözyaşlarına boğuldu.

Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi 2337. Sokak’ta Doğ-Sel Sitesi içinde dün saat 14.15’de meydana gelen olayda, V.G. (38) site içerisindeki markete 15 NU 867 plakalı kapalı kasa kamyoneti ile ürün bıraktı. V.G., iddiaya göre başka bir çıkış olmadığı için giriş yaptığı noktaya doğru geri manevra yaptığı sırada yoldan geçen Dürdane Eser’e (68) çarptı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aracın altından çıkarılan yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alan Dürdane Eser’in eşi Selim Eser ve çocukları fenalık geçirdi. İşteyken acı haber üzerine olay yerine gelen Selim Eser, eşinin cenazesine sarılarak gözyaşı döktü. Eşinin yüzünü görmek isteyen Selim Eser, "Hayır bakacağım. Kim vurdu, kim vurdu, vuran adam nerede? Ne olursunuz yüzüne bir bakayım. Allah’ınızı severseniz, ne olursunuz yüzüne bir bakayım. Yalvarırım ne olursunuz” diyerek feryat etti. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Eser’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından yaşlı kadının cenazesi, eşi Selim Eser ve yakınları tarafından alındı. Eşinin yüzünü son kez gören ve morg çıkışı gözyaşlarına boğulan Selim Eser, yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi. Dürdane Eser’in cenazesinin Kurşunlu Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan sürücü V.G’nin ise adliyeye sevk edildiği belirtildi.