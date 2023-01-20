Okuma yazma bilmeyen kadına, vekalet yerine 450 bin TL'lik senet imzalattılar

Denizli'de geçimini pazarda sebze ve meyve satarak sağlayan Fatma Adamcı (55), yürümekte zorluk çeken yaşlı bir adama bakmaya başladı. Burada yaşlı adamın yanındaki emlakçı Y.K. ile tanışan Adamcı, çocuklarına ev almak için 7 bin dönümlük tarlasını satmak istediğini ve okuma yazma bilmediği için kendisine yardım edilmesini istedi. Bunun üzerine emlakçı Y.K., avukatı A.A.'nın yanında kadına vekalet alma yerine 450 bin TL'lik senet imzalattırdı. Emlakçıya vekalet verdiğini sanarak senet imzaladığından haberi olmayan Adamcı, kapısına gelen hacizle bütün gerçekleri öğrendi.

Tek umudu olan tarlaları haczedildi

Duydukları karşısında hayatı başına yıkılan Fatma Adamcı, yaklaşık 10 milyon değerindeki tarlasının haczedildiğini ve vekalet sandığı senetteki rakamın faizle birlikte 650 bin TL'ye çıktığını öğrendi. Kısa süre baygınlık geçiren ve çocuklarına ev alma hayali kurarken tüm mal varlığını kaybetmeyle karşı karşıya kalan Adamcı, yardım bekleyerek konunun çözülmesini istiyor. Parayı ödemeği takdirde tüm tarlasını ve evlerini kaybetme riski olan kadın, bundan dolayı çocuklarıyla da arasının bozulduğunu, emlakçının daha öncesinden bu şekilde yaşlıları ve yabacıları hedef alarak dolandırdığını iddia etti. Gözü yaşlı kadın, 28 Ocak tarihinde tarlasının satışa sunulacağını öğrenirken, okuma yazma bilmediği için kendilerine el uzatılmasını bekliyor. Emlakçı Y.K. ise kendisini arayan mağdura ‘Senin benle işin yok avukatla görüş' diyerek telefonu kapatıp hiçbir şey dinlemedi.