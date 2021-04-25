Okulun WhatsApp grubunda Atatürk'e hakaret eden kişi gözaltına alındı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı bir okulun WhatsApp grubunda Atatürk'e hakaretlerde bulunan şahsın gözaltına alındığı bildirildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle çocuklar ve aileleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutladı.

Konya'nın Sarayönü ilçesinde Şehit Ramazan Akyürek Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli bir tarih öğretmeni de 23 Nisan münasebetiyle sınıfının Whatsapp grubunda TRT arşivinden TBMM'nin açılışı ile ilgili bir video paylaştı.

“Burası ödev grubu değil mi Mustafa Ke malın ne işi var burada” sorusuna tarih öğretmeni, “Bugün 23 Nisan ve bir milli bayram. Bir okulun sınıf grubunda Mustafa Kemal'in Atatürk'ün olmasından daha doğal ne olabilir?” yanıtını verdi.

Bunun üzerine öğrenci velisi ise “Çocukların beynini yıkadığın yeter artık çok seviyorsan ke malll atanı evinde çocuklarınla kutla hanfendi milleti kemal la putla rahatsız etmeyin artık” dedi.



Yaşanan gelişmelerin ardından Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, yaptığı yazılı açıklamada, basın yayın kuruluşlarında yer alan "Okulun öğrenci grubunda Mustafa Kemal'e çirkin saldırı" haberine konu olan olayla ilgili şüpheli F.G. hakkında Sarayönü Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Zanlıya yönelik "5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar" kapsamında soruşturma başlatıldığını, Sarayönü Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile şüphelinin Sarayönü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığını belirten Solmaz, zanlının adli işlemleri sonrasında mevcutlu olarak Sarayönü Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceğini, Sarayönü

Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü bildirdi.