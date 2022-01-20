Son Dakika
Müdür Yiğit’ten öğrencilere: "Eksiklerinizi belirleyip kendinizi yenileceğiniz kısa bir mola zamanı"
Okulun spor salonu çöktü
Kahramanmaraş’ta kar yağışı sonrası bir okulun spor salonu çöktü. O anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Asayiş 20.01.2022, 14:18
Kahramanmaraş’ta kar yağışı sonrası bir okulun spor salonu çöktü. O anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Olay, Onikişubat İlçesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Tesisinde meydana geldi. Henüz inşaat aşamasında olan okuldaki 350 metrekarelik spor salonunun çatısı, karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.
Güvenlik kamerasının dış cepheden görüntülediği olayda maddi hasar oluşurken, olayda can kaybı yaşanmadı.