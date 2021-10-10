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Okulun demir korkuluklarına sıkışan köpek kurtarıldı

Şanlıurfa’da okulun demir korkuluklarına sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Köpeğin kurtarıldıktan sonra düşmemek için duvara sıkıca tutunması ve ekiplerin yardım etmesi kameralara yansıdı.

Asayiş 10.10.2021, 19:04
Okulun demir korkuluklarına sıkışan köpek kurtarıldı

Şanlıurfa’da okulun demir korkuluklarına sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Köpeğin kurtarıldıktan sonra düşmemek için duvara sıkıca tutunması ve ekiplerin yardım etmesi kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Eyüp Nebi Mahallesinde yaşandı. Mahalledeki okulun bahçe duvarında bulunan demir korkuluklarda sıkışan bir köpeği görenler yardımına koştu. Köpeği çıkaramayan mahalleli durumu itfaiyeye haber derdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, demirleri keserek köpeği kurtardı. Demirler kesildikten sonra köpeğin aşağı inerken düşmemek için duvara tutunması ve ekiplerin yardımcı olması cep telefonu kamerasına yansıdı.

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