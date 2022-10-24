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Okulun camından düşen öğrenciden 1 ay sonra acı haber geldi
Bursa’da 1 ay önce okulun camından düşen lise öğrencisi yaşam mücadelesini kaybetti.
Asayiş 24.10.2022, 13:10
Bursa’da 1 ay önce okulun camından düşen lise öğrencisi yaşam mücadelesini kaybetti.
Mustafakemalpaşa ilçesinde bir lisede eğitim gören Alper Sevim (15), okulun 3’üncü kat camından düşerek ağır yaralanmıştı. Uludağ Üniversitesi yoğun bakım servisinde 1 aydır tedavi gören öğrenci hayatını kaybetti. Genç öğrencinin ölüm haberi ailesi ve arkadaşlarını yasa boğdu.