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Okulun camından düşen öğrenciden 1 ay sonra acı haber geldi

Bursa’da 1 ay önce okulun camından düşen lise öğrencisi yaşam mücadelesini kaybetti.

Asayiş 24.10.2022, 13:10
Okulun camından düşen öğrenciden 1 ay sonra acı haber geldi

Bursa’da 1 ay önce okulun camından düşen lise öğrencisi yaşam mücadelesini kaybetti.

Mustafakemalpaşa ilçesinde bir lisede eğitim gören Alper Sevim (15), okulun 3’üncü kat camından düşerek ağır yaralanmıştı. Uludağ Üniversitesi yoğun bakım servisinde 1 aydır tedavi gören öğrenci hayatını kaybetti. Genç öğrencinin ölüm haberi ailesi ve arkadaşlarını yasa boğdu.

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