Okulun bahçesinde fenalaşan öğrenci velisi hayatını kaybetti

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde okula dilekçe vermek için gelen öğrenci velisi, fenalık geçirerek okul bahçesinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Tes-İş Adapazarı Anadolu Lisesi’nde meydana gelen olayda, okulda eğitim gören bir öğrencinin velisi olan Metin Kurtuluş isimli vatandaş, okulun kapalı olduğu saatte gelerek dilekçe vermek istedi. Okulun kapalı olduğunu fark eden Kurtuluş, geri döndüğü esnada fenalaşarak yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede Kurutuluş’un hayatını kaybettiğini belirledi. Yenikent Devlet Hastanesi kantininde çalıştığı öğrenilen Kurutuluş’un cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan morga sevk edildi. Kurtuluş’un kesin ölüm sebebi otopsiden sonra netlik kazanacak. Olaya ilişkin incelme başlatıldı.