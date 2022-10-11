Okulun 4.katından düşen öğrenci ağır yaralandı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi 11.sınıf öğrencisi, eğitim gördüğü okulun dördüncü katında camdan düşerek ağır yaralandı. Lise öğrencisi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay Orhangazi’de toplu konutlar bölgesinde bulunan bir okulda meydana geldi. Okul binası tadilatta olduğu için toplu konutlar bölgesi Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu binasında eğitim gören 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi 3.sınıf öğrencisi S.O.(15) okulun dördüncü katında bulunan sınıfın açık olan penceresinden yere düştü.

Arkadaşlarının camdan düştüğünü gören öğrenciler durumu okul idaresine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevkedildi. 4.kattan düşerek ağır yaralanan S.O. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunuyor

Burada ilk tedavisi yapılan ve hayati tehlikesi bulunduğu belirlenen S.O. daha sonra ambulansla Şehir Hastanesine kaldırılarak burada yoğun bakıma alındı. Olay sonrasında İlçe Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, Emniyet Müdürü Erol Yavuz, Orhangazi Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ile okul idarecileri hastaneye gelerek öğrencinin durumu hakkında bilgi aldı.

Anne ve baba sinir krizleri geçirdi

Acı haberi alan lise öğrencisinin babası Volkan O. ile annesi koştu. Acılı anne baba hastanede gözyaşı döküp çocuklarından gelecek iyi haberi bekledi.

Olay sonrasında ise Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Polis ekipleri okulda ve öğrencinin düştüğü yerde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.