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Okulların önünde sıkı denetim
2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılının başlamasıyla polis ekipleri, okul önünde güvenlik önlemi alarak denetim yaptı. Şüpheli şahıs ve araçlar durdurularak kontrol edildi.
Asayiş 12.09.2022, 09:09
2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılının başlamasıyla polis ekipleri, okul önünde güvenlik önlemi alarak denetim yaptı. Şüpheli şahıs ve araçlar durdurularak kontrol edildi.
İstanbul Küçükçekmece’de okulların açılmasıyla polis ekipleri, okul önlerinde uygulama yaptı. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Çocuk Şube, Asayiş, Mobil Okul Timi, Asayiş Şube, Yunus Şube ve Trafik Şube amirliğine bağlı yaklaşık 20 personel okul önünde denetim yaptı. Yapılan denetimde polisler, ’Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik’ amacıyla okul çevresinden geçen şüpheli araç ve şahıslar durduruldu. Şüpheli görülen şahısların Genel Bilgi Taramasının (GBT) ardından üzeri arandı. Denetimlerin gün boyu devam edeceği öğrenildi.
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