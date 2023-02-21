Okullar açıldı, okul servisleri sıkı denetimde

Aksaray’da 2022-2023 eğitim öğretim yılı ikinci döneminin başlamasıyla birlikte trafik polisleri de okul servislerine yönelik sıkı denetimlerini başlattı.

2022-2023 eğitim öğretim yılı ikinci döneminin başlamasıyla birlikte Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri de okul servisleri denetimi başlattı. Okul giriş çıkış saatlerinde okul bölgelerinde ve ana caddelerde görev alan trafik polisleri servis minibüslerini sıkı denetimden geçiriyor. Belgelerden araçta bulunması gereken malzemelere kadar her şeyi bir bir denetleyen trafik polisleri aynı zamanda serviste bulunan öğrencilere de bilgiler veriyor. Öğrencilerin güven ve huzurlu bir ortamda yolculuk yapmaları ve trafik eğitimi almaları çerçevesinde gerçekleştirilen denetimlerin hafta içi her gün aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.