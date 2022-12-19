Okuldan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Gaziantep’te bir okuldan hırsızlık yaptığı belirlenen ve 9 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıkan şüpheli şahıs tutuklandı. Şüpheli şahsın okuldan hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Değirmiçem Mahallesi’nde bulunan bir okulda meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen ve 9 adet suç kaydı bulunan A.K.D. isimli şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahsın okuldan hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Yakalanan şüpheli şahıs, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.