Okuldan dönen çocuğu köpeklerin saldırısından vatandaşlar kurtardı

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde başıboş köpeklerin yolda yürüyen çocuğa saldırması güvenlik kameralarınca kaydedildi. Okuldan dönerken köpeklerin saldırısına uğrayan çocuğu kurtaran Efendi Güven, "Tesadüf, Allah beni buraya gezmek için gönderdi, çocuk kurtuldu" dedi.

Tomarza ilçesinde başıboş şekilde gezen sokak köpekleri, 2’nci Etap TOKİ Konutları içerinde bir çocuğa saldırdı. Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, karşısında başıboş köpekleri gören çocuk, kaçmaya çalışırken saldırıya uğradı. Köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk, yere düşerek yaralandı. Çevredeki vatandaşlar, yere düşen çocuğun yardımına koşarken o anlar saniye saniye çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Yenimahalle Muhtarı Ahmet Doğan, facianın yaşanmaması için bir barınak istediklerini söyleyerek, "Dün olası bir facia, vatandaşlarımız sayesinde engellenmiş oldu. Köpek saldırısına uğrayan çocuğumuz halen psikolojik sorunlar yaşıyor. Bu tür olayların yaşanmaması için yetkililerden hayvan barınağı istiyoruz. Allah başımıza vermesin, bir çocuğu büyütene kadar ömrümüzden ömür veriyoruz. Kimsenin çocuğuna zarar gelsin istemiyoruz" dedi.

Çocuğu köpeklerden kurtaran Efendi Güven ise olay anını şöyle anlattı:

"Dün dolaşmak için çıkmıştım. Bankta oturuyordum. Birkaç tane köpek dolanıyordu burada. Servis geldi, çocuğu burada bıraktı. Bir ses geldi, kalktım baktım ki arkada 8-10 tane köpek var. Başka bir şey düşünmedim, sadece gayem çocuğu kurtarmak oldu. Sonra marketten arkadaşlar da geldi, böylelikle çocuğu kurtarmış olduk. Yoksa parçalayacaklardı. Tesadüf, Allah beni buraya gezmek için gönderdi, çocuk kurtuldu."