Okuldan dönen çocuğa sokak köpekleri böyle saldırdı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde okuldan dönen bir çocuğa sokak köpekleri saldırdı. Çocuk köpeklerden kaçarak son anda kurtuldu, o anlar ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Olay, 25 Kasım Cuma günü akşam saatlerinde Ömercikler Mahallesi 8013. Sokak üzerinde meydana geldi. Okul dönüşünde kaldırımda yürüyen çocuğa, sokak köpekleri saldırdı. Çocuk, kendisine saldıran köpeklerden kaçarak kurtuldu. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen çocuğa köpeklerin saldırdığı anlar, çocuğun kaçması ve o esnada bölgedeki vatandaşların köpekleri uzaklaştırması yer aldı.