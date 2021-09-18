Okuldan bilgisayar ve para çalan zanlılar yakalandı

Osmaniye’de bir ilkokuldan bilgisayar ve para çaldıkları iddia edilen hırsızlık şüphelisi 2 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Eyüp Sultan Mahallesi’nde bulunan bir ilkokuldan bilgisayar ve para çalındığı iddiasıyla çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Şube Müdürlüğü ekipleri, okuldaki güvenlik kameralarından şahsıların daha önceden 30 suç kaydı bulunan M.C. ile 34 suç kaydı bulunan M.C.G. olduğunu tespit etti. Yapılan fiziki takibin ardından şahıslar adreslerinde yakalandı.

Gözaltına alınan M.C. ve M.C.G. isimli şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldı.