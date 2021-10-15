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Okulda gıda zehirlenmesi paniği

Osmaniye’de bir okulda yedikleri öğle yemeğinden dolayı zehirlendikleri iddia edilen 29 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin birçoğu ayakta tedavi görürken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Asayiş 15.10.2021, 15:49
Okulda gıda zehirlenmesi paniği

Osmaniye’de bir okulda yedikleri öğle yemeğinden dolayı zehirlendikleri iddia edilen 29 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin birçoğu ayakta tedavi görürken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Dereli Köyü İl Genel Meclisi İlk ve Ortaokulu öğrencileri öğle yemeğinde pilav ve tavuk yedi. Bir süre sonra mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayeti yaşayan öğrenciler durumu öğretmenlerine anlattı. Birçok öğrenciden de aynı şikayeti alan okul yönetimi durumu 112 Acil Komuta Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine okula çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk müdahaleleri okulda yapılan 29 öğrenci olay yerinde hazır tutulan ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi başta olmak üzere kentte bulunan özel hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altın alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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