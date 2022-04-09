Okula gitmek isteyen genç kız sokak köpeğinin saldırısına uğradı... O anlar kamerada

Bursa’da sabah saatlerinde okula gitmek isteyen genç kız sokak köpeğinin saldırısına uğradı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde merkez Osmangazi İlçesi Başaran Mahallesi’nde meydana geldi. Bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, genç kız okula gitmek için kullandığı yolda yürürken, arabanın arkasından çıkan sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Genç kızın çığlık atması üzerine köpekler kaçarken o anlar kameraya yansıdı. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.