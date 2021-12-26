banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Çıldır Gölü’nde atlara "kış lastiği"
Çıldır Gölü’nde atlara "kış lastiği"
SANKO Camisi’nin temeli atıldı
SANKO Camisi’nin temeli atıldı
Galatasaray 7 maç sonra kazandı
Galatasaray 7 maç sonra kazandı
Omicron varyantı Türkiye'de hızla yayılıyor
Omicron varyantı Türkiye'de hızla yayılıyor

Okula gitmek için kullandığı servis aracı çocuğun üzerinden geçti

Burdur’da okul servisine binmek için hareketlenen öğrencinin üzerinden servis aracı geçti. Kızının kaza anına şahit olan baba, şirketin sorumsuzluğuna isyan etti.

Asayiş 26.12.2021, 14:23
Okula gitmek için kullandığı servis aracı çocuğun üzerinden geçti

Burdur’da okul servisine binmek için hareketlenen öğrencinin üzerinden servis aracı geçti. Kızının kaza anına şahit olan baba, şirketin sorumsuzluğuna isyan etti.

Burdur’un Gölhisar ilçesinde yatılı kız Kur’an kursunda kalan 10 yaşındaki Nisanur Conger, her gün olduğu gibi servis aracıyla okula gitmek için hazırlandı. Servis aracına binmek isteyen Nisanur, sürücü M.E.’nin bir anlık dikkatsizliği ile akıllara durgunluk getiren kazada yaralandı. Aracın önünden geçen Nisanur’un üzerinden servis aracı geçti. Olay yerindeki vatandaşların ve baba Faruk Conger’in ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan minik Nisanur, Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Bir öğrenci araçtan iner inmez sürücü M.E. idaresindeki servis aracı hareket etmeye başlıyor. Bu sırada servis aracı minik Nisanur’a önce çarpıyor, ardından üzerinden geçiyor.

Kızına servis aracının çarptığı anlara şahit olan baba Faruk Conger, “Kızım çantasını aldı. Otobüsün önünden dönerek otobüse binmeye çalışıyordu. Otobüs birdenbire hareket etti. Ben bağırdım ama sesim çok duyulmadı. Otobüs hareket ettikten sonra ben kızımın öldüğünü düşündüm. Tam önünden çarptı. Sonra arkasından fırladım. Çocuğum otobüsün yan tarafında yerdeydi. Otobüsün sağ tekerleği kızımın ayaklarının üzerinden geçmiş. Allah’a şükürler olsun. Kızımızı bize bağışladı. Apar topar hastaneye getirdik. Ben yetkililerden bu olaya el atmalarını istiyorum. Bugün benim başıma gelen yarın başkasının başına gelmesin. Biz ailece perişan olduk. Hem şoförün sorumsuzluğu var hem de şirketin. Şirketin servis için bir tane hostesi yok” dedi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 18 36
3. Başakşehir 19 33
4. Hatayspor 19 32
5. Fenerbahçe 18 29
6. Adana Demirspor 18 29
7. Beşiktaş 18 28
8. Galatasaray 19 27
9. Alanyaspor 18 27
10. Sivasspor 18 26
11. Karagümrük 18 26
12. Gaziantep FK 18 25
13. Giresunspor 19 22
14. Antalyaspor 19 22
15. Kayserispor 18 21
16. Altay 19 18
17. Rizespor 18 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Öznur Kablo Yeni Malatya 18 15
20. Göztepe 18 14
Takımlar O P
1. Ümraniye 17 36
2. Erzurumspor 18 36
3. Ankaragücü 17 33
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 17 31
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 17 26
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 17 26
10. Kocaelispor 18 24
11. Tuzlaspor 17 23
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 17 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8