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Okula giren hırsız güvenlik kamerasına yakalandı
GAZİANTEP’TE BİR OKULA DADANAN HIRSIZ YAKALANDI
Asayiş 18.08.2020, 16:35
Gaziantep’te bir okula dadanan hırsız önce güvenlik kamerasına sonra da polise yakalandı.
Şahinbey İlçesi Perilikaya Mahallesi’nde bulunan bir okulu gözüne kestiren hırsız güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Duvarlara tırmanarak açık olan pencereden içeri giren hırsız çaldığı malzemeleri sırtlayarak okuldan ayrıldı. Bu anlarda güvenlik kameralarına yakalanan hırsız sonrasında polisin yaptığı çalışma sonucu gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri biten şüpheli çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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