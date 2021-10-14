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"Okula gidiyorum2 diyerek evden çıktı, 2 gündür kayıp

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde "okula gidiyorum" diyerek evinden çıkan 15 yaşındaki bir kızdan 2 gündür haber alınamıyor.

Asayiş 14.10.2021, 21:17
"Okula gidiyorum2 diyerek evden çıktı, 2 gündür kayıp

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde "okula gidiyorum" diyerek evinden çıkan 15 yaşındaki bir kızdan 2 gündür haber alınamıyor.

Dörtyol ilçesinde Şehit Ayhan Say Lisesi öğrencisi 15 yaşındaki Havvanur Karayiğit dün sabah Rabat Mahallesi’ndeki evinden “Okula gidiyorum” diyerek çıktı. Bir daha eve dönmeyen kızın ailesi polise başvurdu. 2 gün geçmesine rağmen Karayiğit’ten haber alınamazken, polis ekipleri kızın bulunması için çalışma başlattı.

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