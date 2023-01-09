Okul yolunda motosikleti devrilen lise öğrencisi başka aracın çarpması sonucu ağır yaralandı

Samsun’da okula giderken motosikletin devrilmesi sonucu başka bir aracın çarptığı lise öğrencisi ile yaralı öğrenciye yardım eden, yaya yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan lise öğrencisinin duran kalbi hastanede çalıştırıldı.

Kaza, Samsun’un Kadıköy Mahallesi Şehit Korhan Ekiz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lise 11. sınıf öğrencisi Kaan Ege Apaydın (16) idaresindeki 48 HP 907 plakalı motosikletiyle evinden okula giderken motosikletin kayması sonucu düştü. Bu sırada Gürkan Ramazan Onay adlı yaya kaza yapan lise öğrencisine yardım etmek istedi. Bu sırada Yusuf Savuk idaresindeki 55 SF 843 plakalı hafif ticari araç yavaşlayınca arkadan gelen Serpil Koçak idaresindeki 55 BDJ 49 plakalı araç, 55 SF 843 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle 55 SF 843 plakalı araçta Kaan Ege Apaydın ve yaya Gürkan Ramazan Onay’a çarptı. Kazada yaralanan liseli genç ile yaya ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Liseli Kaan Ege Apaydın’ın kalbi durdu. Hastanede müdahale ile duran kalbi çalıştırılan Apaydın, ameliyata alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.