Okul ve çevresinde asayiş uygulaması:

Samsun’da okul ve çevresinde yapılan asayiş uygulamasında okulda olması gerekirken internet kafede oyun oynayan bir çocuk, polis ekipleri tarafından kafeden çıkartılarak ailesine teslim edildi.

2022-2023 eğitim-öğretim döneminde okullar ve çevresinde alınan güvenlik tedbirleri kapsamında Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube, Narkotim, Asayiş Şube ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin katılımıyla Samsun’daki okullarda denetim yapıldı. 23 Nisan Ortaokulu çevresinde yapılan denetimlerde şüpheli şahıslar üstünde arama yapılırken, çevredeki kafe, internet kafe, büfeler ve iş yerlerinde de denetim gerçekleştirildi.

Okulda olması gerekirken internet kafede oyun oynayan çocuk aileye teslim edildi

Yapılan denetimlerde okulda olması gerekirken ailesinin haberi olmadan internet kafede oyun oynayan B. A.(14), polis ekiplerinin dikkatini çekti. Denetimlerde bulunan Çocuk Şube Müdürü Kezban Çardak, çocukla konuşarak, “Senin şu anda okulda olman gerekmiyor mu? Neden okulda değilsin. Burada olduğundan ailenin haberi var mı?” diye sorarak ondan ailesinin numarasını istedi. Aile ile bir görüşme yapan Çocuk Şube Müdürü Kezban Çardak, "Hanımefendi, çocuğumuzu takip edelim. Çocuğunuz şu anda internet kafede. Ben ekibimle evine bıraktırıyorum" dedi. Aileden aldığı bilgi sonrasında B. A.’yı resmi ekiple internet kafeden çıkartarak, ailesine teslim ettirdi.

Okula gitmesi gerekirken internet kafeye geldiğini ifade eden B. A. ise, “Okula gitmem gerekirken internet kafeye geldim. Polisler ailemi aradılar ve şuan beni ailemin yanına götürecekler. Polis ablam benimle çok güzel ilgilendi. Okula gitmem gerektiğini söyledi. Bir daha böyle bir şey yapmayı düşünmüyorum” diye konuştu.

Okul çevresindeki veliler de uygulama ve denetimlerden memnun olduklarını belirterek, “Bizler çocuklarımızın başına bir şey gelmesin diye okullarının önünde bekliyoruz, evimize gidip rahat rahat oturamıyoruz. Polislerin okulların önünde beklemeleri içimizi çok rahatlatıyor. İnşallah polislerimiz güvenlik açısından burada beklerler. Polisleri burada görünce içimize bir rahatlık geldi. Çocuklarımızın iyi bir ortamda eğitim öğretim görmesini istiyoruz. İnsanların şuan ki halini gördüğümüzde tedirginde oluyoruz açıkçası. Polislerimizi burada gördüğümüz içinde çok memnun olduk” ifadelerini kullandılar.