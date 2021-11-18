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Okul servisinde eşini öldüren sanığın cezasına ikinci indirim

Üsküdar’da kendisini aldattığını öne sürdüğü eşini okul servisinde silahla öldüren sanık, iyi hal indirimiyle müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay, ‘HTS kayıtları incelenmeli’ diyerek haksız tahrik ihtimali olduğu gerekçesiyle kararı bozdu. Yeniden yargılama yapan yerel mahkeme, sanığın cezasını 20 yıla düşürdü.

Asayiş 18.11.2021, 13:52
Okul servisinde eşini öldüren sanığın cezasına ikinci indirim

Üsküdar’da kendisini aldattığını öne sürdüğü eşini okul servisinde silahla öldüren sanık, iyi hal indirimiyle müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay, ‘HTS kayıtları incelenmeli’ diyerek haksız tahrik ihtimali olduğu gerekçesiyle kararı bozdu. Yeniden yargılama yapan yerel mahkeme, sanığın cezasını 20 yıla düşürdü.

Üsküdar’da, 27 Kasım 2017 tarihinde Yılmaz Aykan, kendisini aldattığını öne sürdüğü eşi Asiye Aykan’ı park halindeki bir serviste silahla öldürmüş, eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü servis şoförü Mehmet Yılmaztürk’ü ise yaralamıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yılmaz Aykan hakkında, “eşi kasten öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle dava açılmıştı.

Yerel mahkemeden müebbet ve 10 yıl hapis

Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi, davayı 2019 yılında karara bağlayarak, sanık Yılmaz Aykan’ı , “eşi kasten öldürmek” suçundan ‘iyi hal’ indirimiyle müebbet hapis cezasına çarptırdı. “Kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan ise 10 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Yargıtay kararı bozdu

Dosya Yargıtay’a taşındı. Yerel mahkemenin kararını inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, kararın bozulmasına karar verdi. Bozma gerekçesinde, Asiye Aykan ve Mehmet Yılmaztürk’ün kullandığı cep telefonları arasındaki mesaj kayıtları ile arama kayıtlarının istenmesi, maktul ile Yılmaztürk’ün birbiriyle görüşme kayıtlarına ilişkin bilirkişi raporu alınması gerektiğini kaydedildi. Dosya yeniden yerel mahkemeye gönderildi.

Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi, davayı yeniden karara bağladı. Karar duruşmasına, sanık Yılmaz Aykan cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Savcı mütalaasını açıkladı

Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, Yılmaz Aykan’ın eşi Asiye Aykan’ı kasten öldürdüğünün, Mehmet Yılmaztürk’ü ise kasten öldürmeye teşebbüs ettiğinin sabit olduğunu belirtti. HTS kayıtlarından Asiye Aykan ile Mehmet Yılmaztürk’ün yaklaşık 2 yıl boyunca çok sayıda ve hemen hemen her gün görüşmelerinin olduğunun anlaşıldığının vurgulandığı mütalaada, sanığın Asiye Aykan’ın telefonunda bu görüşme kayıtlarına rastlaması üzerine maktul ile Yılmaztürk arasında ilişki olduğu düşüncesiyle eylemi gerçekleştirdiğini kaydedildi. Mütalaada, haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiği kaydedildi.

Duruşmada son sözü sorulan sanık Yılmaz Aykan, eşinin ölümüne Mehmet Yılmaztürk’ün sebep olduğunu söyleyerek, “Ben sizden adalet talep ediyorum. Yaşamış olduğum trajedi ve travmanın sonucu ağır tahrik altında gerçekleşmiştir. Beraatimi istiyorum” dedi.

Mahkemeden ikinci kez indirim

Davayı ikinci kez karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Yılmaz Aykan’ın Asiye Aykan’a yönelik eylemine ilişkin, suçu haksız bir fiilin meydana getirdiği bir hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında işlediğini belirterek haksız tahrik indirimi yaptı. Sanığın cezası müebbet hapis cezasından 20 yıla düşürüldü. Sanığın Mehmet Yılmaztürk’e yönelik eylemine ilişkin “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan verilen 10 yıl hapis cezası ise haksız tahrik indirimiyle 7 yıl 6 aya indirildi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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