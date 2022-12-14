Okul servisi faciasında hayatını kaybeden öğrencinin kimliği belli oldu

Zonguldak’ta uçuruma yuvarlanan öğrenci servisinden fırlayarak hayatını kaybeden öğrencinin kimliği belli oldu. Aileler olay sonrası hastaneye akın ederken yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Saat 16.20 sıralarında Fikret Bayram idaresindeki 67 AT 873 plakalı Magirus marka öğrencileri taşıyan minibüs kontrolden çıkarak 100 metreden uçuruma yuvarlandı. Ters dönen araçtan fırlayan Kilimli Atatürk Anadolu Lisesi 2. sınıf öğrencisi Büşra Akın olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada minibüs şoförü Fikret Bayram ile araçta bulunan 17 öğrenci olmak üzere toplamda 18 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden Büşra Akın’ın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Atatürk Devlet Hastanesi’nde öğrenci velilerine açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner, sürücü ve 9 öğrencinin Atatürk Devlet Hastanesi’nde diğer öğrencilerin ise BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne kaldırılarak tedavi altına alındığını ifade etti. Acil Servis girişinde bekleyen velilere açıklamada bulunan Güner, "Bu çocuklarımızın şu anda hayati tehlikesi yok. Birtakım travmaları var. Karaciğer ve dalaklarında yaralanmalar olabilir. Hepsinin şuuru açık. Bir can kaybımız var" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Savcılığının olayla ilgili soruşturması sürüyor.