Okul önünde seyyar satıcı dehşeti, zabıtayı silahlı yaraladı

Küçükçekmece’de, okul önünde seyyar satıcılık yapan şahıs, arabasını alan zabıta memurunu vurdu. Yaralanan zabıta hastaneye kaldırılırken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Küçükçekmece İnönü Mahallesindeki Nasrettin Hoca İlkokulu önünde yaşandı. İddiaya göre, zabıta ekipleri okul önünde seyyar satıcılık yapan ve daha önce uyardıkları şahsın arabasını dün aldı. Bugün okul önünde satışa devam eden şahsı ekipler, tekrar uyardı. Zabıtalar satıcının arabasında fark ettikleri silahı aldı. Şahıs, zabıtanın elinden silahı tekrar alarak kurşun sıktı. Şahsın sıktığı mermiler zabıta memuru Taner Yucak’a isabet etti. Şahıs daha sonra olay yerinden uzaklaşarak kaçtı. İhbar üzerine polis sevk edilirken, yaralanan Yucak ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hayati tehlikesi olmayan zabıta Yucak’ın tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, şahsın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.