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Okul müdürü kansere yenik düştü

DÜZCE (İHA) – Düzce’de kanser sebebiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren okul müdürü Şafak Duman, son yolculuğuna uğurlandı.

Asayiş 14.06.2022, 15:13
Okul müdürü kansere yenik düştü

DÜZCE (İHA) – Düzce’de kanser sebebiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren okul müdürü Şafak Duman, son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, Fatih İlköğretim Okulunun müdürü Şafak Duman, bir süre önce dil kanseri hastalığına yakalandı. Hastanede tedavi gören Duman, dün hayatını kaybetti. Duman’ın cenazesi, Pınarlar Köyü Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Cenazeye, Memur-Sen Düzce İl Başkanı Ömer Faruk Çelebi, eğitimciler ve Duman’ın yakınları katıldı.

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