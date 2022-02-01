Okul kablolarını çalan hırsızlar suçüstü yakalandı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde özel bir okulun kablolarını çalmak için içeri giren 1’i kadın 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde ilçede bulunan özel bir okula hırsızlık amacıyla giren 3 şüpheli olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. İhbar üzerine adrese Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenleyen ekipler, okulun kablolarını söken İ.A. adlı kadın, S.G.’yi suçüstü yakaladı. Hırsızlık olayına karıştığı belirlenen diğer şüpheli Ö.A. da saklandığı yerde polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Hırsızlık olayıyla ilgili yakalanan toplam 3 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak ceza evine gönderildi. Şüphelilerin hırsızlık suçundan kayıtlarının olduğu öğrenildi.