Okul çevresinde drifte 13 bin lira ceza

Kahramanmaraş’ta bir okulun çevresinde drift atan sürücüye 13 bin 435 lira cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, Türkoğlu ilçesi Yeşilyöre Mahallesi’nde bulunan Çok Programlı Anadolu Lisesi’nin çevresinde drift yapıldığı ihbarı üzerine çevredeki güvenlik kamera görüntülerinden okulun çevresinde bir otomobilin drift attığını tespit etti. Otomobil sürücüsü M.B’ye sürücü belgesiz araç kullanmaktan, hususi otomobili 0.50 promil üzerinde alkollü olarak kullanmaktan, herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında kendi isteği ile ya da el frenini çekmek suretiyle aracı kendi etrafında döndürerek drift yapma ihlallerinden toplam 13 bin 435 lira trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca drift yapan otomobil 60 gün trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Drift anı ise güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde bir otomobilin trafiğe açık alanda kendi etrafında döndüğü ve etrafındaki kişilerin de izlediği görüldü.