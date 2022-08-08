banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Borsa ilk yarıda rekor seviyeye ulaştı
Borsa ilk yarıda rekor seviyeye ulaştı
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Brent petrol 100 doların altında işlem görmeye devam ediyor
Brent petrol 100 doların altında işlem görmeye devam ediyor
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

Öğretmen çift ve bebekleri yanan otomobilden son anda kurtarıldı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde öğretmen çiftin bulunduğu otomobil takla atarak yanmaya başladı. Araçtaki çift ve bebekleri son anda kurtarıldı.

Asayiş 08.08.2022, 20:06
Öğretmen çift ve bebekleri yanan otomobilden son anda kurtarıldı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde öğretmen çiftin bulunduğu otomobil takla atarak yanmaya başladı. Araçtaki çift ve bebekleri son anda kurtarıldı.

Kaza, akşam saatlerine doğru Siverek-Çermik Karayolunun 30’uncu kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, C.Z. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin kazayı fark etmesi üzerine araçta sıkışan sürücü ile eşi G.Z. ve bir yaşındaki bebekleri kurtarıldı. Yaralıların kurtarılmasının ardından otomobilde çıkan yangın kısa sürede her yeri sardı. Otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi. Öğretmen oldukları öğrenilen yaralı çift ve bebekleri olay yerine çağrılan ambulanslarla Çermik Devlet Hastanesine, buradan da Ergani Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu