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Öğretim üyesi Dr. Aylin Sözer'i vahşice öldüren Kemal A. için istenen ceza belli oldu
Maltepe’de öğretim üyesi Dr. Aylin Sözer’i yakarak vahşice öldüren Kemal A., “canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Asayiş 30.12.2020, 15:03
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