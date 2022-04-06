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Öğretim üyesi Aylin Sözer’i canice öldüren sanıktan şok eden sözler: ‘Beni idam edin’

Maltepe’de öğretim görevlisi Dr. Aylin Sözer’i boğazını keserek öldüren ve cesedi yakmaya çalışan Kemal Ayyıldız, ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılandığı davada, “Benim Aylin Sözer’i öldürmek gibi bir kastım ve amacım olmadı. Ben yediğim darbeden sonra ne olduğunu hatırlamıyorum. Ben sadece doğruyu istiyorum. Eğer bulamıyorsanız bana istediğiniz cezayı verin, hatta beni idam edin. Etmezseniz ben intihar ederim” diyerek kendini savundu.

Asayiş 06.04.2022, 12:45
Öğretim üyesi Aylin Sözer’i canice öldüren sanıktan şok eden sözler: ‘Beni idam edin’

Maltepe’de öğretim görevlisi Dr. Aylin Sözer’i boğazını keserek öldüren ve cesedi yakmaya çalışan Kemal Ayyıldız, ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılandığı davada, “Benim Aylin Sözer’i öldürmek gibi bir kastım ve amacım olmadı. Ben yediğim darbeden sonra ne olduğunu hatırlamıyorum. Ben sadece doğruyu istiyorum. Eğer bulamıyorsanız bana istediğiniz cezayı verin, hatta beni idam edin. Etmezseniz ben intihar ederim” diyerek kendini savundu.

Maltepe’de 29 Aralık 2020 tarihinde İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğretim görevlisi Dr. Aylin Sözer’i (48) boğazından bıçaklayarak öldüren ve cesedini yakmaya çalışan Kemal Ayyıldız’ın(33) “tasarlayarak, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme”, “silahla, konutta nitelikli yağma”, “mala zarar verme”, “banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması”, “nitelikli hırsızlık” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 35 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Kemal Ayyıldız Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, hayatını kaybeden Aylin Sözer’in kardeşi Nilay Sözer ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

“Bıçakla karşı koymaya çalıştı”

Duruşmada tanık olarak dinlenen polis memuru, “Olayın olduğu yere giden ilk polis ekibiyiz. Talimatla çilingirle kapıyı açmak istedik. Kapının açılmasına engel olacak barikat yapıldığını ve kapının içeriden kilitlendiğini gördük. Kapıyı açmaya çalıştığımızda şahıs elinde bıçakla bize karşı koymaya çalıştı. Üzerimize doğru önce yanıcı bir sıvı madde döktü ve arkasından tüple ateşe verdi. Kendisine defalarca teslim olmasını söyledik. Ancak karşılık vermedi. Sonra yangın büyüdü, itfaiyeye haber verdik. Ekipler yangını söndürdü” dedi.

“Bir anda alevler çıktı, dumanlar etrafı sardı”

Olay günü ihbar üzerine adrese gittiklerini söyleyen polis memuru İ.K. ise, “Nilay hanımla görüştük, kardeşinden haber alamadığını söyledi. Kapıyı çaldık. Sonra görevli savcımızdan içeriye girebilmek için izin istedik. Çilingir geldi, kapıyı açmaya çalıştı. İçeriden sesler geliyordu. Güvenlik kilidi takıldı. Bu sırada içeriden bıçak savruldu. Sonra gaz sızıntısı gibi bir sesi duydum. Doğalgaz borusu olabileceğini düşündüm. ‘Geri çekilin’ dedim. Sonra alevler çıktı bir anda. Dumanlar etrafı sardı. Görüş azaldı. İtfaiye ekipleri geldi, yangını söndürdüler. Daha sonra şahsı dışarı çıkardık” diye konuştu.

“’Yetişin’ diye bir kadın sesi duydum”

Aylin Sözer’in komşusu D.K. da duruşmada tanık olarak dinlendi. D.K., olaydan önce sanığı apartmana girerken gördüğünü belirterek, “Kapüşonluydu. Dikkatimi çekti. Asansörün orda beni görünce yukarı kaçtı. Sonra ‘yetişin’ diye bir kadın sesi duydum. Kara kara dumanlar çıktı evden. Patlama sesi gelince çıplak ayakla dışarı çıktım. Olaydan sonra 1 ay eve gidemedim, psikolojim bozuldu. Psikolojim hala yerinde değil” dedi.

“Beni idam edin, etmezseniz ben intihar ederim”

Bunun üzerine söz alan sanık Kemal Ayyıldız, “Benim Aylin Sözer’i öldürmek gibi bir kastım ve amacım olmadı. Ben yediğim darbeden sonra ne olduğunu hatırlamıyorum. Aylin Sözer’in başka insanlar tarafından öldürüldüğünü söyledim. Benim avukatı orada oturuyor, alacağının derdine düşüyor. Avukatımın azledilmesini istiyorum. Gidin, araştırın bulacaksınız. Ben sadece doğruyu istiyorum. Eğer bulamıyorsanız bana istediğiniz cezayı verin, hatta beni idam edin. Etmezseniz ben intihar ederim. Benim burada elim kolum bağlı. Kendimi kanıtlayacak bir şey bulamıyorum. O binayı düzgün araştırın. Benim binaya giriş saatim belli, rahmetlinin ölüm saati belli. Yaptıklarımın hepsini çocuklarımı korumak için yaptım” dedi.

“Tasarlayarak işlediğini düşünüyorum”

Aylin Sözer’in kardeşi Nilay Sözer de, "İyi niyetli içeri giren biri yüzünü neden kapüşonla gizlesin?" diyerek sanığın cinayeti tasarlayarak işlediğini düşündüğünü söyledi. Müşteki avukatı Hasan Kılıç, “Sanığın pişmanlığı yoktur” diyerek tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın avukatının azledilmesini talep ettiğinden dolayı sanığa barodan yeni avukat tayin edilmesine karar vererek duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

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