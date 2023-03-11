Öğretim görevlisine dezenformasyon içeren sözleri nedeniyle soruşturma

Yalova Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Çiğdem K.’nin derste dezenformasyon içeren sözleri nedeniyle Rektörlük tarafından hakkında soruşturma açıldı.

Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Çiğdem K., uzaktan yapılan çevrimiçi dersi sırasında Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6’lık depremler sonrasında devletin depremzede vatandaşa yardım etmediği yönündeki sözleri tepki çekti. Yalova Üniversitesi Rektörlüğü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada olayın 10 Mart 2023 günü çevrimiçi ders sırasında gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Derste 11 ilimizde yaşanan deprem felaketinin ardından depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için devletin yardımda bulunmadığını ifade ettiği dezenformasyon içeren sözleri nedeniyle öğretim elemanı hakkında kurum içi soruşturma süreci başlatılmıştır."