Öğretim görevlisi Çaprak cinayetine yayın yasağı getirildi

Başkentte öğretim görevlisi Güven Çaprak’ın bir restoranda çıkan tartışma esnasında iş insanı Polat Aytaç tarafından öldürülmesine ilişkin soruşturmaya yayın yasağı getirildi.

Öğretim görevlisi Güven Çaprak Ankara’da bir restoranda çıkan tartışmada bir kadın hakime küfür ettiği gerekçesiyle tartıştığı iş insanı Polat Aytaç tarafından başından vurularak öldürülmüştü. Olay sırasında Çaprak ve Aytaç’ın yanında bulunan Haymana Kaymakamı Muhammed Gürbüz’ün de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alınırken, Aytaç tutuklanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya tamamlanıncaya kadar yayın yasağı getirildiği belirtildi.