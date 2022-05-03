Öğrencilerini taciz ettiği iddia edilen müdür yardımcısının yargılanmasına başlandı

Kocaeli’de üniversiteye hazırlanan 3 kız öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan müdür yardımcısının duruşması görüldü. Duruşmada suçlamaları kabul etmeyen müdür yardımcısı, "Öğrencilerime ’Altında bir şey var mı, ne giyiyorsun?’ gibi sorular sormadım. ‘Doğruluk mu, cesaret mi oynayalım?’ gibi bir teklifte bulunmadım, ‘Kaç kere ilişki yaşadın?’ diye bir şey de sormadım. Tesadüfen N.K.’nin ses kaydı aldığını fark ettim, silmeye çalıştım ancak silemedim. Ses kaydını silmeye çalışmamın sebebi N.K.’nin müstehcen konuşmalarından dolayıdır" dedi.

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan özel bir dershanede meydana geldi. İddiaya göre, dershanede rehberlik öğretmeni ve müdür yardımcılığı görevi yapan A.G., 3 kız öğrencisine cinsel tacizde bulundu. Öğrencileriyle müstehcen konular konuştuğu, bu sırada ise kendi özel bölgesine dokunduğu ve onlara sarıldığı iddia edilen öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Emniyette ifadesi alınan A.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Öğrencime ’Hafta sonu beraber gezmeye gidelim’ demedim bana iftira atıyorlar"

A.G.’nin yargılanmasına Kocaeli 7. Asliye Mahkemesi’nde başlandı. Duruşma salonunda taraf avukatları, aileler, tutuklu sanık A.G. ve 19 yaşındaki mağdur Ç.S.K. bulundu. 18 yaşından küçük mağdurlardan E.E. ve N.K. ise SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Olayları anlatan A.G., "Ben İzmit’te özel bir dershanede 2 yıl önce rehberlik öğretmeni olarak işe başladım. Son 2 yıldır da rehberlik öğretmenliğiyle birlikte müdür yardımcılığı görevini sürdürmekteydim. Ç.S.K., E.E. ve N.K.’yi dershaneye gelmeleri sebebiyle tanırım. Ç.S.K.ye ‘Kocaeli’ne yeni geldin, hafta sonu beraber gezmeye gidelim, kahve içelim, etrafı tanırsın’ gibi bir teklifte bulunmadım. 14 Şubat’ta Ç.S.K.’nin erkek arkadaşı kurstaki diğer erkekleri dövmek için dershaneye geldiğini duydum. ‘Burası dingonun ahırı değil’ diyerek uyardım. Bu sebeple bana iftira atıyorlar" dedi.

"Kaç beden giyiyorsun, içinde bir şey var mı?’ gibi sorular sormadım"

E.E. ile olan iddialar hakkında konuşan A.G., "E.E.’nin 14 Şubat’ta odama geldiği doğrudur ancak kendisine ‘Kaç beden giyiyorsun, içinde bir şey var mı, ne giyiyorsun?’ gibi sorular sormadım, bu iddialar yalandır. E.E. bana sevgilisinden ayrıldığını ve onu unutamadığını söyleyince ben de kendisine bunu kafasına takmaması gerektiğini, önünde gireceği bir sınav olduğunu söyledim. O günün akşamında E.E.’ye ‘Eve gittin mi?’ diye mesaj attığım doğrudur ancak ‘Canım’ diye bir şey kendisine yazmadım. Mesaj atmamın sebebi gündüz konuştuğumuz olayları kafasına takmamasını söylemem içindi” diye konuştu.

"Ben normalde öğrencilerime sigara vermem ancak bir seferlik isteyince kendisine sigara verdim"

Bir diğer öğrenci N.S. ile aralarında geçen konuşmaları anlatan A.G., "15 Şubat’ta ise N.S.’nin odama geldi. N.S.’ye ‘Doğruluk mu, cesaret mi?’ oynayalım gibi bir teklifte bulunmadım, ‘Kaç kere ilişki yaşadın?’ diye bir şey de sormadım. Ben terasta sigara içerken N.S.’de benden sigara istedi. Ben normalde öğrencilerime sigara vermem ancak bir seferlik isteyince kendisine sigarayı ve çakmağı verdim. Çakmağın kırmızı olması sebebiyle, ’hocam kırmızı yakışmış’ dedi. Ben ona bu konuları konuşmak için yaşının küçük olduğunu söyledim. Tesadüfen N.K.’nin ses kaydı aldığını fark ettim, silmeye çalıştım ancak silemedim. Ses kaydını silmeye çalışmamın sebebi N.K.’nin müstehcen konuşmalarından dolayıdır. Ayrıca N.K.’nin saçını okşadığım da doğru değildir” şeklinde konuştu.

Tutuksuz yargılanmasına karar verildi

Duruşmada E.E. ve N.K. sanıktan şikayetçi olurken Ç.S.K., ise şikayetinden vazgeçti. Mahkeme heyeti, sanığın tutuksuz olarak yargılanmasına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.