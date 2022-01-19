banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Acun Ilıcalı Hull City'yi almak için ne kadar ödedi?
Acun Ilıcalı Hull City'yi almak için ne kadar ödedi?
Tosuncuk Davasında Yeni Gelişme!
Tosuncuk Davasında Yeni Gelişme!
Omicron varyantına iki yeni belirti daha eklendi
Omicron varyantına iki yeni belirti daha eklendi
Balıkçı Kenan yarıyıl tatilinde öğrencileri unutmadı
Balıkçı Kenan yarıyıl tatilinde öğrencileri unutmadı

Öğrencilerine şiddet uygulayan okul müdürüne 6 buçuk yıl hapis talebi

Kadıköy’de 2 öğrencisinin kulağını çekerek tokat attığı ve kafasını duvara vurarak şiddet uyguladığı iddia edilen okul müdürü Adem K. hakkında “nüfuz kullanmak suretiyle beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan çocuklara karşı kasten yaralama” ve “zincirleme şekilde hakaret” suçlarından 6 buçuk yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi.

Asayiş 19.01.2022, 16:09
Öğrencilerine şiddet uygulayan okul müdürüne 6 buçuk yıl hapis talebi

Kadıköy’de 2 öğrencisinin kulağını çekerek tokat attığı ve kafasını duvara vurarak şiddet uyguladığı iddia edilen okul müdürü Adem K. hakkında “nüfuz kullanmak suretiyle beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan çocuklara karşı kasten yaralama” ve “zincirleme şekilde hakaret” suçlarından 6 buçuk yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi.

Kadıköy Şener Birsöz İlkokulu’nda 23 Aralık 2021 tarihinde 2 öğrencisinin kulağını çekerek tokat attığı ve kafasını duvara vurarak şiddet uyguladığı iddia edilen okul müdürü Adem K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Adem K.’nın Kadıköy Sahrayıcedit Mahallesinde bulunan Şener Birsöz İlkokulunun müdürlüğünü yaptığı, olay günü odasında otururken kapısının bir kaç kez okulda öğrenim gören çocuklar tarafından çalındığı yada şüphelinin anlatımına göre tekmelendiği anlatıldı. Sinirle odadan dışarıya çıkan şüphelinin kapı önünde öğrenciler Fatih B. ve Ahmet Ş.’yi gördüğü ve mağdurların kulağından tutarak odasına götürdüğü belirtildi.

‘Boğazından tutarak havaya kaldırdı’

İddianamede, okul müdürü Adem K.’nın mağdurları odasında dövmeye başladığı, Fatih B.’yi duvara yaslayarak havaya kaldırdığı, küçük çocuğa tokat attığı ve kafasını duvara vurduğu kaydedildi. Şüphelinin Ahmet Ş.’yi de boğazından tutarak havaya kaldırdığı, tokat attığı ve kafasını duvara vurduğu belirtildi. Her iki mağdura hitaben küfür ve hakaret içeren kelimeler kullandığı aktarıldı. Alınan Adli Tip Kurumu raporuna göre, mağdurların hayati tehlike geçirmeksizin basit tıbbi tedavi ile iyileşecek şekilde yaralandıkları anlatıldı.

Odasının önünde bulunan mağdurları yakaladı

Kamera görüntülerinin incelendiğinin belirtildiği iddianamede, hazırlanan görüntü izleme tutanağına göre, şüpheli okul müdürünün kapısının önceden başka çocuklar tarafından yaramazlık yapılarak bir kaç kez çalındığı, müdürün son olarak dışarıya çıktığı, mağdur öğrencileri yakaladığı, mağdurları kulağından ve boynundan tutanak odasına götürdüğünün belirlendiği vurgulandı. Mağdurların suç tarihinde 9 yaşında oldukları ve kendilerine yönelik gerçekleştirilen eyleme karşı beden ve ruh bakımından kendilerini savunabilecek durumda olmadıkları kaydedildi.

6 buçuk yıla kadar hapis talebi

İddianamede, şüpheli okul müdürü Adem K.’nın “nüfuz kullanmak suretiyle beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan çocuklara karşı kasten yaralama” ve “zincirleme şekilde hakaret” suçlarından toplamda 1 yıl 3 ay 20 günden 6 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame gönderildiği mahkemece kabul edilirse şüphelinin yargılanmasına başlanacak.

Yorumlar (0)
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 21 50
2. Konyaspor 21 42
3. Beşiktaş 22 35
4. Hatayspor 21 35
5. Başakşehir 20 34
6. Adana Demirspor 22 34
7. Fenerbahçe 21 33
8. Alanyaspor 21 32
9. Gaziantep FK 21 31
10. Sivasspor 21 30
11. Karagümrük 22 30
12. Kayserispor 21 28
13. Galatasaray 21 27
14. Giresunspor 21 25
15. Antalyaspor 21 23
16. Göztepe 21 21
17. Kasımpaşa 21 21
18. Altay 21 18
19. Rizespor 21 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Adanaspor 20 32
8. Samsunspor 19 30
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 20 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 20 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 23 44
4. West Ham United 22 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 20 32
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 21 29
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 21 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 21 37
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 21 27
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Elche 21 22
16. Mallorca 20 20
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 21 17
19. Cadiz 21 15
20. Levante 20 11