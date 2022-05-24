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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Malki ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “Filistin davasına desteğimiz İsrail ile ilişkilerimizden tamamen farklıdır. Filistin politikamızın değişmesi mümkün değildir” dedi.
Öğrencilerin kavgasında kan aktı
Mersin’in Tarsus ilçesinde öğrencilerin parktaki kavgasında 2 kişi yaralandı.
Asayiş 24.05.2022, 14:58
Mersin’in Tarsus ilçesinde öğrencilerin parktaki kavgasında 2 kişi yaralandı.
Olay, İsmetpaşa Mahallesi’nde bulunan Kültür Parkı’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tadilatta olan Kültür Parkı’nda spor aletleri yüzünden tartıştılar. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine parktan çıkan öğrenciler kavgaya okul yakınlarında da devam etti.
Kavgada, aynı okulda öğrenci olan H.F. (16) koltuk altından ve kalçasından, M.E. (19) sol kolundan yaralandı. Hastaneye kaldırılan H.F.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği, M.E’nin durumun iyi olduğu öğrenildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karışan öğrencilerden 2’sini suç aleti bıçakla gözaltına alındı.