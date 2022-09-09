Öğrencilerden öğretmenlerine son görev
Kocaeli’de okulların açılmasına 4 gün kala beyin kanaması geçirerek hayatını kaybeden fizik öğretmeni Osman Serdar Aslangöz, öğrencileri ve meslektaşları tarafından gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.
Kocaeli’de okulların açılmasına 4 gün kala beyin kanaması geçirerek hayatını kaybeden fizik öğretmeni Osman Serdar Aslangöz, öğrencileri ve meslektaşları tarafından gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki fizik öğretmeni Osman Serdar Aslangöz, iki gün önce gece saatlerinde fenalaşması neticesinde ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Doktorların yaptığı muayene Aslangöz’ün beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Yoğun bakıma alınan fizik öğretmeni Aslangöz, yapılan tüm müdahaleye rağmen bugün hayatını kaybetti.
29 yıldır öğretmenlik yapan Osman Serdar Aslangöz bugün ailesi, öğrencileri, meslektaşları ve sevenleri tarafından gözyaşlarıyla içinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de katıldı. Osman Serdar Aslangöz’ün cenazesi Gölcük Şirinköy Merkez Camisinde kılınan namazın ardından İhsaniye Mezarlığına defnedildi.
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