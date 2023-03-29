Osmaniye’de fırtına nedeniyle öğrenciler dersteyken okulun çatısı uçtu, 3 araç zara gördü.

Meteoroloji’nin uyarısını yaptığı kuvvetli rüzgar ve fırtına Osmaniye’de de etkili oldu. Fırtına nedeniyle merkeze bağlı Cevdetiye Beldesi’nde bulunan Cevdetiye İlk ve ortaokulun çatısı uçtu. Uçan çatı okulu ön kısmına düştü, 3 araç zarar gördü.

Öğrencilerin derste olması nedeniyle talihsiz bir olayın yaşanmadığı öğrenildi.