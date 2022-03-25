Öğrenci yurdunda şiddet uygulayan görevli adliyeye sevk edildi

Esenler’de özel erkek yurdunda öğrencilere şiddet uyguladığı görüntüleri ortaya çıkan görevli, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Esenler’de özel bir erkek yurdunda görevli bir kişi, masanın etrafında toplanan öğrencileri dövdü. Görevli, azarladığı öğrencilerin kafalarına sert şekilde yumruklar attı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan dayakçı görevlinin polisteki sorgusu tamamlandı. Sorgusu tamamlanan zanlı A.E. (27), adliyeye sevk edildi. Öte yandan yapılan araştırmada olayın 17 Mart’ta gerçekleştiği ve yurt görevlilerinin 18 Mart’ta şahsın işine son verdikleri belirlendi.