Öğrenci servisi üzüm bağına uçtu: 5’i öğrenci 6 yaralı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde önündeki aracın ani fren yapması üzerine sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği öğrenci servisi üzüm bağına uçtu. Kazada 5’i öğrenci 6 kişi yaralandı.

Alaşehir’in Narlıdere Mahallesinde oturan öğrencileri taşımalı eğitim gördükleri Alaşehir Yıldırım Beyazıt İlköğretim okulundan alan ve mahalleye doğru dönüş halinde olan Mehmet U. yönetimindeki 45 AIA 866 plakalı öğrenci servisi kaza yaptı. Saat 15.40 sıralarında Alaşehir-Sarıgöl Karayolu Yemişli Köprüsü mevkiinde önünde seyreden aracın aniden durması üzerine araca çarpmamak için fren yapan ve sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği öğrenci servisi 5 metre aşağıdaki üzüm bağına uçtu. 14 öğrencinin bulunduğu servis aracında sürücü Mehmet U. (55), öğrenciler Zehra Ç. (6), Zeynep Ç. (9), Berat K. (7), İbrahim K. (9), Kerim S. (9) kazada yaralandı. Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.