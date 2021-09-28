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Öğrenci servisi okuldan çıkan öğrenciyi ezdi

Adıyaman’da okuldan çıkarak evinin yolunu tutan 11 yaşındaki öğrenci, yine aynı okuldan öğrenci alan servis aracının altında kalarak ağır yaralandı.

Asayiş 28.09.2021, 16:26
Öğrenci servisi okuldan çıkan öğrenciyi ezdi

Adıyaman’da okuldan çıkarak evinin yolunu tutan 11 yaşındaki öğrenci, yine aynı okuldan öğrenci alan servis aracının altında kalarak ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskisaray Mahallesi Gölbaşı Caddesi üzerinde bulunan 1 Aralık İlkokulu öğrencilerinden 11 yaşındaki Uğur Geçer, okul çıkışı evinin yolunu tuttu. Gölbaşı Caddesi üzerinden yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Uğur Geçer’e, 1 Aralık İlkokulundan öğrenci alarak ara sokak içerisinden Gölbaşı Caddesi’ne dönüş yağan İbrahim Halil G., idaresindeki 02 S 0441 plakalı Volkswagen marka öğrenci servisi çarptı. Servis aracı, çarpmanın etkisiyle yere düşen minik Uğur’un üzerinden geçti. Ağır yaralanan Uğur Geçer’e ilk müdahale, olay yerinden geçen ve sağlıkçı oldukları öğrenilen iki kişi tarafından yapıldı. İlk müdahalesi vatandaşlar tarafından yapılan Uğur Geçer, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Güvenlik kameralarının da saniye saniye kaydettiği kaza sonrası hastanede tedavi altına alınan 11 yaşındaki Uğur’un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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