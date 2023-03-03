Oğlunun tartıştığı çocuğun babasını vuran zanlı tutuklandı

Bursa’da çocuklar arasında yaşanan tartışma sonrası iki baba arasında kavga çıktı. Kurşunların hedefi olan baba hayatını kaybederken, onu vuran şahıs çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında çocuklarının tartışması nedeniyle husumet bulunan Ömer Şehzade (35) ile İbrahim Ç. (37) yolda karşılaştı. İkili birbirlerini görünce yeniden tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, İbrahim Ç. belindeki tabanca ile Ömer Şehzade’ye ateş açtı. Göğsüne isabet eden kurşunlar ile Şehzade kanlar içerisinde yerde kalırken, İbrahim Ç. ise olay yerinden hızlıca uzaklaştı. Kardeşi tarafından kendi aracıyla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Ömer Şehzade, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olaydan hemen sonra çalışma başlatan polis, İbrahim Ç.’yi tabancayla birlikte kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

İbrahim Ç., emniyetteki ifadesinde çocuklarının kavga etmesinden bir gün sonra Ömer Şehzade ile kalabalık bir grupla gezerken karşılaştıklarını ve kendisine tokat attığını, kendisini korumak için havaya ateş açmak isterken vurduğunu ileri sürdü. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.