Oğlunun tartıştığı çocuğun babasını vuran zanlı, adliyeye sevk edildi

Bursa’da çocukların yaşadığı husumet sonrası babaların silahları konuşurken, kurşunların hedefi olan 1 kişi hayatını kaybetti. Olaydan hemen sonra gözaltına alınan baba İbrahim Ç., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında çocuklarının tartışması nedeniyle husumet bulunan Ömer Şehzade (35) ile İbrahim Ç. (37) yolda karşılaştı. İkili birbirlerini görünce yeniden tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, İbrahim Ç. belinde taşıdığı tabanca ile Ömer Şehzade’ye ateş açtı. Göğsüne isabet eden kurşunlar sonrası Şehzade kanlar içerisinde yerde kalırken, İbrahim Ç. ise olay yerinden hızlıca uzaklaştı.

Kardeşi kendi aracıyla hastaneye götürdü ama hayatını kaybetti

Kardeşi tarafından kendi aracıyla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Ömer Şehzade, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olaydan hemen sonra soruşturma başlatan polis ekipleri, olayın şüphelisi olan İbrahim Ç.’yi tabancayla birlikte kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. İbrahim Ç., emniyetteki ifadesinde çocuklarının kavga etmesinden bir gün sonra Ömer Şehzade’nin kalabalık grup ile gezerken karşılaştıklarını ve kendisine tokat attığını söylerken, kendisini korumak amaçlı havaya ateş açmak isterken vurduğunu ileri sürdü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İbrahim Ç., adliyeye sevk edildi.