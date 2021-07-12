Oğlunu tabancayla öldüren baba adliyede

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde kendisine baltayla saldıran oğlunu tabancayla vurarak öldüren baba adliyeye sevk edildi.

Dün Fevzioğlu Mahallesi 51. Sokak’ta iddiaya göre Abdulkadir Köse (35) ile babası N.K. (70) arasında çıkan tartışmada N.K., kendisine baltayla saldıran oğlu Abdulkadir Köse’yi tabanca ile öldürmüştü. Cinayetin ardından N.K. suç aletiyle birlikte polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmış, oğlu Abdulkadir Köse’nin cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılmıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan N.K., sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.