banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Yıldırım düşmesi sonucu 28 kişi hayatını kaybetti
Yıldırım düşmesi sonucu 28 kişi hayatını kaybetti
Ürdün'de darbe girişimi davasında karar
Ürdün'de darbe girişimi davasında karar
Türk müteahhitler 500 Milyar Dolar Hedefine koşuyor
Türk müteahhitler 500 Milyar Dolar Hedefine koşuyor
Prof. Dr. Ceyhan’dan Bakan Koca’nın açıklamasına tepki!
Prof. Dr. Ceyhan’dan Bakan Koca’nın açıklamasına tepki!

Oğlunu tabancayla öldüren baba adliyede

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde kendisine baltayla saldıran oğlunu tabancayla vurarak öldüren baba adliyeye sevk edildi.

Asayiş 12.07.2021, 11:17
Oğlunu tabancayla öldüren baba adliyede
banner502

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde kendisine baltayla saldıran oğlunu tabancayla vurarak öldüren baba adliyeye sevk edildi.

Dün Fevzioğlu Mahallesi 51. Sokak’ta iddiaya göre Abdulkadir Köse (35) ile babası N.K. (70) arasında çıkan tartışmada N.K., kendisine baltayla saldıran oğlu Abdulkadir Köse’yi tabanca ile öldürmüştü. Cinayetin ardından N.K. suç aletiyle birlikte polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmış, oğlu Abdulkadir Köse’nin cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılmıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan N.K., sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu
banner501