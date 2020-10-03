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Oğlunu silahlı ağır yaralayan baba 3 ay önce de vurmuş

OĞLUNU SİLAHLI AĞIR YARALAYAN BABA K.B.'NİN (70) 3 AY ÖNCE DE YİNE SİLAHLI YARALADIĞI ORTAYI ÇIKTI.

Asayiş 03.10.2020, 15:16
Oğlunu silahlı ağır yaralayan baba 3 ay önce de vurmuş

Samsun’da oğlunu tabancayla vurarak yaralayan baba, adliyeye sevk edildi. Babanın oğlunu yaklaşık 3 ay önce de tabancayla 4 yerinden vurarak yaraladığı ortaya çıktı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi’nde dün saat 19.00 sıralarında bir kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.B.(70) adlı baba kahvehanede oğlu N.B.’ye (44) tabancayla ateş açarak başından, kolundan ve karnından yaraladı. Ağır yaralanan N.B. Gazi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

K.B.’nin yine aynı mahallede 3 Temmuz’da da oğlu N.B.’yi yine tabancayla ateş açıp bu kez her iki bacağının 4 yerinden vurarak yaraladığı ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ortay çıktı.

Dün olaydan sonra polis tarafından gözaltına alınan K.B., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosundaki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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