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Oğlunu öldürüp su kuyusuna gömen baba, üvey anne ve diğer oğluna müebbet hapis

Zonguldak’ta Aydın Zengin’i (32) av tüfeği ile 3 el ateş ederek öldürdükten sonra define için kazdığı kuyuya gömen babası Sait Zengin, ağabeyi Aykut Zengin ve üvey annesi Ümmiye Zengin’in davasına karar çıktı. Baba Sait Zengin, ağabeyi Aykut Zengin ve üvey annesi Ümmiye Zengin ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı.

Asayiş 09.12.2021, 14:12
Oğlunu öldürüp su kuyusuna gömen baba, üvey anne ve diğer oğluna müebbet hapis

Zonguldak’ta Aydın Zengin’i (32) av tüfeği ile 3 el ateş ederek öldürdükten sonra define için kazdığı kuyuya gömen babası Sait Zengin, ağabeyi Aykut Zengin ve üvey annesi Ümmiye Zengin’in davasına karar çıktı. Baba Sait Zengin, ağabeyi Aykut Zengin ve üvey annesi Ümmiye Zengin ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı.

Zonguldak Merkez İlçeye bağlı Beycuma Beldesi Karadere köyü Mudaroğlu Mahallesinde 20 Aralık’ta kayıp olan oğlu Aydın Zengin’i (32) av tüfeği ile 3 el ateş ederek öldürdükten sonra define için kazdığı kuyuya gömdüğü iddiasıyla gözaltına alınan baba Sait Z. (55) ve cinayete yardım ettikleri değerlendirilen diğer oğlu Aykut Z., eşi Ümiye Z. adliyeye sevk edilerek çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın Zengin’i öldürülmesi ile ilgili Sait Zengin, Aykut Zengin ve Ümmiye Zengin hakkında ’yakın akrabayı kasten öldürme’ ve ’azmettirme’ suçlarından dava açıldı. Zonguldak 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu sanıklar Sait Zengin, Aykut Zengin ve Ümmiye Zengin SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile davaya katıldı.

Duruşmada ifade veren sanıklardan baba Sait Zengin, “Bir baba evladını öldüremez. En sevdiğim oğlumdu. Ben bir şey yapmadım. Karıncayı dahi incitmedim" diyerek ağladı. Duruşmada son sözü sorulan Aykut Zengin ise "O dönem ben Manisa’daydım. Allah çarpsın bu olayların alakam varsa, Allah beni kör etsin, buradan çıkmayı nasip etmesin” dedi. Mahkeme heyeti, sanıklardan Sait Zengin ve oğlu Aykut Zengin’i, cinayeti tasarlayarak işledikleri kanaatine vararak müebbet hapis cezasına çarptırırken diğer sanık üvey anne Ümmiye Zengin’i de cinayeti azmettirdiği gerekçesiyle, ’ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

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