Oğlunu öldüren babadan "Kendimi korumak için öldürdüm" savunması

Olay, Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Duran G. (50), oğlu Cihat G. (28) ile kendilerine ait işyerinde tartışmaya başladı. Baba oğul arasındaki tartışma büyüdü. Baba Duran G., yanındaki silahla oğluna 4 el ateş etti. İhbar üzerine adrese yönlendirilen sağlık ekipleri ağır yaralanan Cihat G.’yi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Cihat G. doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, baba Duran G. gözaltına alındı.

Oğlunun kendisine bıçakla saldırdığını söyledi

Gözaltına alınan baba Duran G., jandarmadaki ifadesinde oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu iddia ederek, sürekli tartıştıklarını söyledi. Olay günü yine oğluyla tartıştıklarını ve kendisine bıçakla saldırdığını belirten Duran G., kendisini korumak amacıyla oğluna ateş ettiğini söyledi. Duran G., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı adliyeye sevki sırasında ise basın mensuplarına "Ne yaptım oğlum" diyerek küfürler savurdu.